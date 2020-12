Covid-19 : isolement de sept jours et contrôles aléatoires aux frontières pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger

"L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations." Au micro de BFMTV et RMC, mercredi 2 décembre, Jean Castex a commencé à dévoiler le dispositif du gouvernement pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger. Parmi ces mesures, la mise en place des contrôles aléatoires aux frontières de l'Espagne et de la Suisse, deux pays où les stations ouvertes. De plus, les préfets des départements limitrophes "pourraient ordonner un isolement de sept jours" pour les Français qui rentreraient d'une station de ski suisse ou espagnole. "La conclusion à en tirer, c'est que je ne vais pas en Suisse" pour skier, a ajouté le Premier ministre.

Jean Castex a précisé qu'il aurait préféré "une harmonisation européenne" sur la question de l'ouverture des stations de ski, mais "les Espagnols et les Suisses à ce jour ne s'orientent pas vers ces décisions". "C'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer", a-t-il insisté, ajoutant qu'il s'agissait aussi de rétablir "un principe d'équité" vis-à-vis des stations françaises.

"On est en plein Déliristan"

Cette mesure a suscité l'exaspération à droite qui demande au contraire, comme le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, la réouverture des remontées mécaniques en stations. "On ne peut pas contrôler nos frontières pour éviter la venue des terroristes (comme celui de Nice), des clandestins, des trafiquants, mais comme par magie on peut contrôler les frontières pour empêcher les Français d'aller sur un tire-fesses suisse ?!", a commenté la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, sur Twitter.

"En tant que députée d'une circonscription frontalière avec la Suisse, je sais que les policiers frontaliers ont bien d'autres sujets de préoccupation, comme le grand banditisme et la criminalité organisée !" a affirmé à l'AFP la députée LR de Haute-Savoie Virginie Duby-Muller. "On est en plein Déliristan. C'est le père Fouettard qui impose une dictature sanitaire", a affirmé à l'AFP le patron des députés LR Damien Abad, en condamnant "une dérive liberticide et totalement inadmissible".

Les remontées mécaniques des stations françaises resteront fermées pour les fêtes de fin d'année. La reprise est pour le moment fixée au 20 janvier, si la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 le permet.