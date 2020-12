DIRECT. Covid-19 : le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à autoriser l'usage du vaccin de Pfizer et BioNTech

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Vous imaginez bien qu'avec ce qu'on a connu au printemps dernier et avec ce que l'on connaît dans les lycées depuis octobre-novembre, avec la mise en place dans la plupart des lycées d'aménagements, de groupes à effectifs réduits, du fait qu'on ne voit pas les élèves tous les jours, globalement les collègues nous disent tous : on n'est pas prêts pour faire passer des épreuves de spécialité à la mi-mars."



Le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et d'autres syndicats d’enseignants ont lancé une pétition pour réclamer un report des épreuves de spécialités au bac.



Invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, Jean Castex a évoqué la réécriture du très controversé article 24 du texte de loi sur "la sécurité globale." "La liberté de la presse, la liberté d'informer, c'est sacré. Je constate que des gens se sont émus de [la rédaction de l'article 24]. Ils y ont vu des intentions que nous n'avions pas", a-t-il déclaré, avant de renouveler sa confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



LeRoyaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin Pfizer/BioNTech. "Ce vaccin sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine", déclare le gouvernement britannique dans un communiqué. Suivez notre direct.



#VIOLENCES_POLICIERES "Ceux qui déconnent sont sanctionnés", a affirmé Gérald Darmanin à propos des forces de l'ordre, après l'évacuation violente fin novembre d'un camp de migrants à Paris. Mais les fonctionnaires mis en cause dans des affaires de violences policières sont-ils souvent condamnés ? Alors que ces affaires deviennent de plus plus visibles, franceinfo s'est penché sur la réalité ou non des sanctions.





68% des Français comptent fêter Noël uniquement avec leur famille la plus proche (conjoint, enfants), soit 20 points de plus qu'en 2019, selon un sondage Ifop pour le site médical Odero publié dans Le Parisien. Alors que le gouvernement a appelé à "limiter le nombre de personnes à table", à peine 10% des Français prévoient d'être plus de 10, contre 33% l'an dernier. La moyenne pourrait être de 5 adultes autour de la table, contre 8,5 en 2019.



: Christophe Castaner, président du groupe LREM, était ce main l'invité des "4 Vérités" de France 2. L'ancien ministre de l'Intérieur est revenu sur le principe d'une interdiction d'aller skier à l'étranger. "Alors qu'on demande aux stations de ski de fermer, on ne va pas laisser les gens qui ont les moyens partir skier en Suisse, prendre le risque de rapporter et de propager le coronavirus", assure-t-il, rappelant que "le risque de propagation n'est pas sur les pistes, mais dans les lieux collectifs, dans les queues devant le télésiège..."







: "Nous avons précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes (...) Encore faudrait-il que le plus possible de Français acceptent de se faire vacciner. "



Le Premier ministre, invité de BFM TV, revient sur le calendrier de la vaccination contre le Covid-19.

: Pour les cultes religieux, "j'ai proposé une jauge de 6 m2 par personne jusqu'au 15 décembre", indique le Premier ministre sur BFM TV. Si aucune décision n'est prise, "j'ai bon espoir qu'on arrivera à prendre un accord équilibré", assure Jean Castex, évoquant un possible assouplissement pour la messe de Noël par exemple.







: Sur BFM TV, le Premier ministre confirme qu'il n'y aura plus besoin d’une attestation pour se déplacer en journée, à partir du 15 décembre. En revanche, il faudra justifier d’un non-respect du couvre-feu.

: "Ce vaccin sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine", déclare le gouvernement britannique dans un communiqué. L'agence britannique du médicament, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), est la première agence mondiale à autoriser l'usage du vaccin mis au point par les deux firmes.

: Le vaccin Pfizer/BioNTech a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, annonce le gouvernement britannique.

: Bonjour @Loïc de Rancourt. Concernant les mesures sanitaires et la nécessité de présenter un test négatif de moins de 72 heures pour embarquer, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a rappelé que des tests antigéniques sont disponibles aux aéroports de Roissy et Orly. Cet article de nos confrères de La 1ère détaille la marche à suivre pour bénéficier de ces tests.

: Bonjour à toute la rédaction et bravo pour votre travail minutieux. Avez vous des éléments sur les tests antigéniques qui viendraient en remplacement des PCR pour partir dans les DOM-TOM après le 15/12 ? Merci !

: Le Japon fournira gratuitement des vaccins contre le coronavirus aux 126 millions d'habitants du pays. Le Parlement a adopté cette nuit un projet de loi en ce sens. L'archipel, qui fait face à une recrudescence des infections au Covid-19, a déjà précommandé des vaccins auprès des sociétés pharmaceutiques Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

: "On a aussi bien vu la fracture numérique. Dans notre quartier, il n'y a pas d'ordinateur dans certaines familles. Parfois, le seul outil qui reliait les élèves à 'Pronote' [logiciel de vie scolaire] c'était un smartphone, et c'est très compliqué quand toute une famille fait ses devoirs avec un smartphone."



Céline, 45 ans, est professeure d'histoire-géo dans un collège REP+ d'une ville moyenne du Haut-Rhin. A l'AFP, elle raconte les effets qu'a eu le confinement sur ses classes.

: Par ailleurs, si vous êtes plusieurs convives à ne pas partager le même foyer, il convient de respecter les gestes barrières. Selon ce même sondage, 80% des personnes interrogées disent qu'elles éviteront tout contact physique entre les seniors et les autres convives et 24% feront des tables séparées. 94% d'entre elles assurent qu'elles vont se laver les mains avant chaque repas, 87% qu'elles vont aérer les pièces plusieurs fois par jour, et 80% qu'elles ne vont pas faire la bise aux proches issues d'autres foyers.

: Bonjour @Mamie e. Pour Noël, il n'y a pas de limite au nombre d'invités. En revanche, les Français sont bien sûr invités à faire preuve de prudence en restant raisonnables. Alors que le gouvernement a appelé à "limiter le nombre de personnes à table", un sondage publié ce matin dans Le Parisien a révélé qu'à peine 10% des Français prévoient d'être plus de 10 (Père Noël inclus), contre 33% l'an dernier. La moyenne pourrait être de 5 adultes autour de la table, contre 8,5 en 2019.

: Pour les fêtes de Noël, combien de personnes sont autorisées à se réunir autour de la table ?

: Le déploiement à venir d'un vaccin contre le Covid_19 continue de faire la une dans les kiosques. C'est le cas notamment ce matin du journal Les Echos.











: Et si un simple spray nasal nous protégeait du Covid-19 ? Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie tentent, en partenariat avec la société de biotechnologie Regeneron, de développer un tel produit en s'appuyant sur le principe de la thérapie génique. Actuellement testée sur des animaux, la méthode pourrait protéger du nouveau coronavirus pendant environ six mois pour une seule dose et s'inscrire en complément des futurs vaccins.

: Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé de 17 270 cas de plus que la veille. Selon les données rapportées hier par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, le pays a enregistré 487 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 17 123 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

Le ministre de la Justice américain, William Barr, a déclaré auprès d'Associated Press ne pas avoir constaté "de fraude" suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. L'équipe de campagne de Donald Trump, à l'origine de ces accusations de fraude infondées, a aussitôt réagi, dénonçant l'absence d'une véritable enquête de la part des services de son ministre.



Pour la première fois depuis le 4 novembre, le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 repasse sous le seuil des 28 000. Le nombre de malades en réanimation continue de reculer : 3 594 patients atteints du Covid-19 sont toujours soignés dans ces services, contre 3 739 hier.



Au moins quatre personnes ont été tuées et 15 autres grièvement blessées après avoir été percutées par une voiture à Trèves (Allemagne), selon un dernier bilan de la police. Le suspect semble souffrir de "troubles psychiatriques", d'après le procureur de Trèves, et a agi sous l'emprise de l'alcool, sans motivation politique ni religieuse.