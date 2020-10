Coronavirus : les seniors inquiets face à la perspective d’un reconfinement partiel

Ils sont les plus durement frappés par le Covid-19 : les plus de 65 ans et malades chroniques pourraient être dans les prochains jours ciblés par une mesure de reconfinement partiel. Les médecins le souhaitent afin d’enrayer l’épidémie. Les principaux concernés, eux, sont partagés. "J’ai 82 ans monsieur, et je me porte parfaitement bien", confie un passant aux équipes de France Télévisions. "Pourquoi pas, si ça peut sauver l’économie et la vie des jeunes, oui", dit une autre.

Un quotidien bouleversé

"On n’arrête pas de nous culpabiliser. Moi j’ai besoin d’interactions avec les autres", déplore une femme dans un club de seniors, à Paris. Une autre redoute fortement le reconfinement. "Le confinement de mars à juin, ça a été terrible pour moi", dit-elle, se souvenant avoir perdu "de la mémoire et de la vivacité". Plusieurs personnes âgées ont déjà commencé à se priver de sorties ou de leur famille, comme Inès Duval, qui s’est refusée à recevoir son petit fils qui devait lui rendre visite durant quatre jours. En France, 17 millions de personnes sont dites profils à risques face au Covid-19.







Le JT

Les autres sujets du JT