Coronavirus : les Français entre peur et incompréhension

Masque obligatoire, gestes barrières, confinement, déconfinement : chaque jour, les règles se font et se défont. Les Français regrettent un manque de cohérence dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. "Ok, le port du masque. Ok, la distanciation sociale. Mais la fermeture des bars à 22 heures, je ne comprends pas. Clairement, le Covid-19, à minuit ou à 22 heures, c'est la même chose", affirme une Nordiste.

"Un reconfinement compliqué"

Le quotidien est bouleversé. L'apparition du virus a entraîné des changements en profondeur. "C'est assez anxiogène et ça nous empêche de vivre la vie telle qu'on voudrait la vivre", se désole une autre Française. L'impatience semble grandir au sein de la population. "Si on me demandait à nouveau de me confiner, ce serait plutôt compliqué je pense", explique un jeune homme. Les Français interrogés dimanche 27 septembre expriment tous leur souhait de retrouver une vie normale au plus vite.

