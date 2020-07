Coronavirus : la Mayenne en alerte après la recrudescence des cas

C'est l'affluence au centre de dépistage à l'hôpital de Laval, en Mayenne. Le test est réalisé en quelques minutes dans ce drive. Un résultat rapide et en prime quelques conseils. "On a de plus en plus de personnes à passer au dépistage car les personnes qui sont symptomatiques ont des prescriptions et viennent nous voir", explique une des chargées du dépistage.

Le nombre de personnes positives mulitplié par 4 en deux semaines

C'est le cas d'une patiente envoyée par son médecin. "J'avais un léger mal de gorge et une légère fiève de 37,6 degrés et systématiquement c'est le dépistage", explique-t-elle. Dans le département de la Mayenne, le nombre de personnes testées positives a été multiplié par quatre en deux semaines, atteignant 219 cas. Des chiffres préoccupants puisque le nombre de cas pour 100 000 habitants est de 47,16 dans la Mayenne.

