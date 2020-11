Coronavirus : la France est le pays le plus touché en Europe

Pour Damien Mascret, présent jeudi 5 novembre sur le plateau du 19/20, "il faut relativiser un petit peu" et ne pas regarder en nombre d’habitants, mais "plutôt en nombre de contaminés par million d’habitant". En suivant cet indicateur, la France tombe en effet après la Belgique ou la Suisse. Cela dépend en réalité du début du pic de l’épidémie de coronavirus, qui n'est pas atteint en même temps selon les pays.

Des mesures plus souples en France ?

Concernant les mesures, attention une nouvelle fois aux idées reçues. "On a probablement les mesures les plus sévères en Europe", ajoute Damien Mascret, citant un index de l’université d’Oxford (Royaume-Uni). "C’est vrai qu’à la première vague et actuellement, on est dans les mesures les plus strictes", conclut le médecin et journaliste France Télévisions.

