Coronavirus : Emmanuel Macron suit de très près la pandémie et la vaccination

Il y a deux sons de cloche au sein du gouvernement. Selon un conseiller du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, la semaine devrait être assez calme. Mais le ministère de la Santé est plus prudent. Cela dépend de l’évolution de la situation sanitaire. Le principe d’un nouveau confinement n’a pas été exclu. Mais Emmanuel Macron pense qu’il faut l’éviter le plus longtemps possible.

Situation “pas hors de contrôle”

Si l’exécutif n’a pas reconfiné, c’est parce que les chiffres se sont révélés moins mauvais que ce qui était attendu. “Si la situation est préoccupante, d’après un proche du président, elle n’est pas hors de contrôle”, c’est pour ça qu’Emmanuel Macron n’a pas reconfiné. Un nouveau Conseil de défense sanitaire a lieu mercredi 3 février. Mardi, le président de la République présidera une réunion sur la production des vaccins en Europe et en France avec les industriels et les laboratoires.

