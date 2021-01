Coronavirus : Boris Johnson annonce le reconfinement de l'Angleterre

En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le retour d'un confinement très strict comme au mois de mars. "Des mesures, avec effet immédiat, qui dureront au moins six semaines jusqu'à la mi-février", précise le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres, lundi 4 janvier. Les écoles de tout le pays doivent fermer, de même que les commerces non-essentiels.

58 000 nouveaux cas enregistrés

L'exercice physique est quant à lui permis une fois par jour. Rencontrer des personnes d'un autre foyer est interdit. En revanche, les restaurants peuvent toujours servir en vente à emporter. "Ce troisième confinement ici en Angleterre s'explique par le nouveau variant du coronavirus qui frappe si durement le pays : il est 50 à 70 % plus contagieux selon Boris Johnson", poursuit Matthieu Boisseau. Le Premier ministre anglais a par ailleurs déclaré que les hôpitaux sont soumis à une pression jamais vue depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Plus de 58 000 nouveaux cas ont été enregistrés lundi 4 janvier. Ce confinement concerne l'Angleterre, mais plus tôt dans la journée, l'Écosse avait décidé d'une mesure similaire.