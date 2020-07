Coronavirus : à Barcelone, les autorités resserrent la vis

Le gouvernement catalan recommande, vendredi 17 juillet, aux habitants de Barcelone (Espagne) et sa banlieue de rester chez eux et de ne sortir que si cela est strictement nécessaire. Les chiffres inquiètent. En une semaine, les nouveaux cas de coronavirus détectés ont triplé. Ces nouvelles contaminations proviennent surtout de rencontres et de réunions entre proches, selon les autorités.

Début de reconfinement

En conséquence, les maisons de retraite vont interdire les visites. Les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits. Les bars et restaurants devront réduire leur capacité de 50% à l’intérieur, alors que la saison touristique peine à commencer. Après trois mois de strict confinement, c’est un nouveau coup dur pour les Barcelonais, conclut la journaliste de France Télévisions Elise Gazengel depuis la capitale catalane.

Le JT

Les autres sujets du JT