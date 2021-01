Consultations sur le Covid-19 : "Evidemment, Marine Le Pen sera invitée", affirme Gabriel Attal

Le gouvernement envisage un confinement "très serré". Avant de prendre sa décision, Jean Castex va notamment s'entretenir ce jeudi et ce vendredi avec les présidents de groupes du Sénat, de l'Assemblée nationale. "Evidemment, Marine Le Pen sera invitée", a assuré sur France Inter jeudi 28 janvier Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.

La présidente du Rassemblement national a regretté ce mercredi sur franceinfo de ne pas être invitée par le gouvernement lors des consultations sur le Covid-19 puisque son parti n'a pas de groupe au Parlement. "On va proposer aux partis représentés par des députés non inscrits au Parlement de participer. Tout le monde doit participer à cette prise de décision." Avant de prendre sa décision, Jean Castex doit s'entretenir ce jeudi et vendredi avec les présidents de groupes du Sénat, de l'Assemblée nationale, les représentants des associations d'élus et les partenaires sociaux.