Confinement : les grandes surfaces perplexes face aux interdictions de vente

Les Français ne pourront bien plus acheter des produits "non essentiels" dans les rayons des grandes surfaces. À Carcassone, certains se sont précipités dans les rayons avant leur fermeture. "J'ai vraiment pensé que ça allait fermer. On est venu aujourd'hui pour regarder pour les enfants pour Noël", explique un client. Seuls les rayons alimentaires, d'hygiène, de nettoyage, de bricolage et d'informatique devraient être maintenus. Une décision difficile à comprendre pour certains clients.

Une tolérance appliquée jusqu'à mercredi

À Niort, le gérant d'un supermarché a anticipé la fermeture du rayon librairie. Mais pour les autres rayons, c'est encore le flou total. "Le rayon papeterie par exemple, on imagine bien que les classeurs ne sont pas indispensables. Pour autant, les papiers qui vont servir à imprimer les attestations de sortie me semblent indispensables", explique le responsable du magasin. Selon le gouvernement, une tolérance sera appliquée jusqu'à mercredi pour laisser aux grandes surfaces le temps de fermer les rayons de produits interdits à la vente.