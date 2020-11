Confinement : les entreprises de la beauté demandent la réouverture de leurs magasins, affirmant que leurs produits "ont un impact positif sur le bien-être"

Alors que tous les commerces jugés non essentiels par les autorités ont dû fermer leur porte depuis la mise en place d'un nouveau confinement, le président de Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA) demande "la réouverture la plus rapide possible de tous les commerces et de tous les instituts qui vendent et diffusent des cosmétiques, des soins et de l'esthétique parce que ça nous paraît indispensable", a déclaré lundi 2 novembre sur franceinfo Patrick O’Quin.

Selon lui, les Français estiment que les produits d'hygiène et de beauté dans leur ensemble sont des produits "qui ont un impact positif sur le bien-être, sur leur santé, et nous le défendons". "Nous avons tout à fait conscience que la situation sanitaire est très grave mais rien ne démontre que les magasins soient de véritables clusters", a assuré Patrick O'Quin.

On est en train de tuer le petit commerce et on est en train de favoriser les plateformes. Patrick O'Quin à franceinfo

Le président de la Fédération des entreprises de beauté estime que le secteur, qui représente 165 000 emplois, a déjà perdu 20% de son chiffre d'affaires au premier semestre et va perdre "vraisemblablement 30% sur le second, avec un nombre de faillites important".