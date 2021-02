Confinement le week-end : "Plusieurs centaines de commerces" affectés dans l'agglomération dunkerquoise, "un drame économique" déplore la CCI

François Lavallée, président de la CCI Littoral Hauts-de-France, annonce vendredi 26 février sur franceinfo que "plusieurs centaines de commerces" vont être affectés par le confinement mis en place le week-end au niveau de l'agglomération dunkerquoise, et ce au moins pour deux semaines. "C'est un vrai drame économique pour eux car ces deux week-ends étaient très importants", déplore-t-il.

Par ailleurs, "10 commerces de plus de 5 000 mètres carré sont quant à eux touchés directement", avance-t-il aussi. "C'est une contrainte très importante pour les commerces mais on est dans une crise sanitaire sérieuse, avec un hôpital saturé. On aurait préféré faire appel à la bonne volonté de chacun sans avoir une contrainte de confinement obligatoire", tempère-t-il.

Une réflexion à mener sur les indemnisations

Il affirme que la chambre de commerce a demandé au sous-préfet de réfléchir à comment les commerces concernés pourraient être indemnisés. "Je comprends que c'est compliqué car on est sur des fermetures d'une journée", avance François Lavallée. "Je demande aux organisations consulaires françaises, aux organisations syndicales et au gouvernement de regarder ça rapidement, avec beaucoup d'attention. On risque d'avoir ce type de confinement qui s'étend sur toute la France", prévient le directeur de la CCI.

Il envisage notamment "une manière de calculer les indemnisations", peut-être en fonction du secteur d'activité, propose-t-il. "Par exemple, on dirait que l'on peut aider les magasins de vêtements. Ce serait des mesures à la carte sur des secteurs bien particuliers du commerce", explique-t-il.