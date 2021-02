Covid-19 : Dunkerque n’échappe pas au reconfinement le week-end

La ville de Dunkerque (Nord) sera reconfinée à partir du prochain week-end, a annoncé Olivier Véran, au cours d'une visite, mercredi 24 février. Les mesures seront effectives du vendredi soir au lundi matin. "Quand vous avez l’hôpital qui est plein, la réanimation qui est pleine, que vous transférez des malades (…), la chance pour le territoire, c’est d’agir", a déclaré le ministre de la Santé.

Port du masque renforcé

Dunkerque et la communauté de communes des Hauts de Flandre sont toutes deux concernées par ce confinement. La mesure passe mal auprès de certains habitants. "On va mettre le couvercle sur la marmite, et quand on va le rouvrir, ça va repartir", commente un habitant de la région exaspéré, tandis qu’une autre se dit "révoltée". La jauge des commerces passera par ailleurs à 15 m² par client, et le port du masque va être renforcé.

