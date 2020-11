Confinement : le moral des jeunes Français au plus bas

Le moral des Français est en berne. L’instauration d’un second confinement en raison de l’épidémie de coronavirus déclenche notamment stress et doutes chez les jeunes dans le pays. Psychothérapeute et auteur du livre Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, Thomas d’Ansembourg rappelle que "l’appartenance, le lien social, l’attribut sont tellement fondamentaux" chez cette partie de la population.

Redonner un sens à sa vie

Face à cette période difficile à vivre, Thomas d’Ansembourg encourage les jeunes français à "transformer ce qui est l’épreuve en l’occasion de grandir ensemble". "Je rencontre beaucoup de jeunes dans mon travail qui se disent : ‘Je vais saisir le fait d’être davantage seul avec moi-même et avec peu de dépenses, peu d’occasions de sortie et peu de ressources pour aller à l’essentiel de ce que je veux vraiment pour, quand on en sortira, faire une vie plus choisie plutôt qu’une vie subie.’"