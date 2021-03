Confinement : la SNCF réduit son offre face à la baisse de fréquentation

La SNCF va réduire son offre à compter de lundi 29 mars. "La SNCF réduit la cadence, en cause, les mesures de confinement partiel qui ont fait chuter la fréquentation des trains", explique le journaliste France Télévisions Gaspard de Florival, en duplex depuis la Gare Montparnasse (Paris). Lundi 29 mars, "seuls cinq TGV sur 10 circuleront" au départ de la Gare Montparnasse, avec des fréquences similaires sur l'axe Est, avec là aussi cinq TGV sur 10.

Offre très limitée dans les départements récemment confinés

"L'offre sera encore plus limitée dans les départements qui viennent d'être confinés", ajoute le journaliste. Dans le Nord par exemple, "très touché par l'épidémie", seuls trois TGV sur 10 circuleront. La SNCF, de son côté, a promis "qu'elle pourra adapter son offre en fonction de la demande des voyageurs et de l'évolution de l'épidémie", indique enfin Gaspard de Florival. Des renforts sont cependant prévus durant les week-ends et les vacances scolaires.