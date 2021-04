Confinement étendu à toute la France : quelles sont les règles à respecter ?

Pour les Français qui souhaitent changer de lieu de résidence avant le confinement, il est possible de se déplacer pendant le week-end de Pâques. Une tolérance est accordée par le gouvernement jusqu’au lundi 5 avril, à 19 heures. "Une fois le week-end de Pâques terminé, les déplacements inter-régionaux seront strictement interdits, sauf motif impérieux justifié par une attestation", précise Sophie Neumayer, en direct de la Gare Montparnasse, jeudi 1er avril.

Consommation d’alcool interdite sur la voie publique

"La règle qui s’impose dorénavant à tout l’Hexagone : pas plus de 10 km en journée et pas de sortie après 19 heures, sauf pour promener son animal de compagnie. Le gouvernement entend également faire respecter l’interdiction des rassemblements de plus de six personnes en extérieur. Après les apéros sauvages constatés à Nice (Alpes-Maritimes) ou encore à Lyon (Rhône), le Premier ministre a même décidé d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique. Les préfets pourront également localement prendre des arrêtés pour interdire l’accès à certains lieux", précise la journaliste.