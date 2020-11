Confinement : de quelles attestations de déplacement doivent se munir les élèves et leurs accompagnateurs ?

Les écoles primaires, collèges et lycées ont rouvert ce lundi matin, en dépit du nouveau confinement. Une rentrée sous le signe de nouvelles restrictions et de nouvelles attestations.

Douze millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, ce lundi matin. Masqués pour la plupart, et accompagnés de leurs parents munis cette fois d'attestations. L'annonce du reconfinement a semé la confusion sur le retour en classe. Contrairement à ce printemps, les écoles, collèges et lycées restent ouverts pour cette deuxième phase de confinement, destinée à freiner la seconde vague de contamination au coronavirus en France.

Après deux semaines de vacances, les élèves retrouvent leurs professeurs. Un retour en classe marqué par l'urgence sanitaire et terroriste. Dans ce contexte tendu, des justificatifs seront demandés pour justifier le déplacement et l'accès aux bâtiments scolaires. Quelle attestation présenter aux forces de l'ordre pour se déplacer jusqu'à son lycée ou bien récupérer son enfant à l'école ? Franceinfo fait un point sur les justificatifs attendus.

Pour les enfants et adolescents

Pour les enfants et adolescents se rendant en cours, la "présentation du cahier de correspondance" pourra être demandée. Le ministère de l'Education nationale parle des "collégiens et (...) lycéens", dont certains sont amenés à se rendre seuls dans leur établissement scolaire. Le cahier de correspondance "suffit pour justifier du déplacement", rassure le ministère.

Pour tout autre déplacement, non lié au cadre scolaire, les mineurs devront se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire (PDF) et mentionner le motif de leur déplacement.

Pour les parents accompagnant les enfants

Pour accompagner leurs enfants en cette rentrée scolaire, les parents doivent, quant à eux, se munir d'un justificatif. Deux possibilités s'offrent à eux. Premièrement : remplir une simple attestation de déplacement dérogatoire papier ou numérique et cocher la case "déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires". Chaque déplacement devra être justifié par une nouvelle attestation.

Deuxième option, moins contraignante : compléter un justificatif de déplacement scolaire. Ce document doit être rempli par le responsable de l'enfant et doit porter le cachet de son établissement scolaire. Contrairement à l'attestation de déplacement dérogatoire, ce deuxième justificatif est permanent : il n'a pas besoin d'être réimprimé chaque jour ou chaque semaine, précise le ministère.

Pour emmener leur enfant à la crèche ou encore chez une assistante maternelle, les parents devront se munir de la première attestation, celle de déplacement dérogatoire et cocher cette fois la case "déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants". Aucune attestation permanente n'est proposée.

Pour les proches accompagnateurs

Pour les amis, voisins, grands-parents, et autres proches accompagnant des enfants à l'école, plusieurs solutions se présentent : ils peuvent se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire et cocher pour chaque déplacement concerné la case "déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires". Si ces déplacements sont fréquents, les parents peuvent demander à l'établissement scolaire de compléter un justificatif de déplacement scolaire pour l'accompagnateur en question.

Pour les nounous et assistantes maternelles

Dans le cas des professionnels de la garde d'enfant, plusieurs cas de figure existent : l'employé peut compléter une attestation de déplacement dérogatoire et cocher pour chaque déplacement concerné la case "déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires".

Les parents peuvent également fournir à la baby-sitter ou l'assistante maternelle un justificatif de déplacement professionnel ou encore demander à l'établissement scolaire de leur enfant de remplir le justificatif de déplacement scolaire. Dans ces deux derniers cas, le justificatif sera valable pour la durée totale du confinement.