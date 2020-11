Commerces : vers une réouverture sous conditions

C. Méral, A. Calvo, O. Labalette, A. Bouville, L. Bleuzen

C. Méral, A. Calvo, O. Labalette, A. Bouville, L. Bleuzen franceinfo France Télévisions

Les commerçants semblent pousser un ouf de soulagement. Le 28 novembre, les commerces non-essentiels devraient normalement rouvrir leurs portes. Les clients vont donc bientôt pouvoir rentrer dans les magasins, mais avec des règles sanitaires renforcées. Dans la maison du Père Noël, un espace entre les personnes doit être respecté. "Avant le confinement, la jauge était de 4 mètres carré par client. Avec le nouveau protocole, la jauge devrait passer à 8 mètres carré", révèle la journaliste de France Télévisions Christelle Méral.

Vers de longues files d'attente ?

Revers de la médaille : il y aura deux fois plus de clients dans le magasin. Pour autant, les clients prennent bien la nouvelle et approuvent la mesure qui permettra de ne pas être trop serrés. Un problème va toutefois se poser : celui des files d’attente qui vont inéluctablement se former devant les enseignes.