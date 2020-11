Commerces : une réouverture en pointillé

Plexiglas aux caisses, gel hydroalcoolique à disposition : les commerces sont presque prêts pour leur réouverture, en respectant le nouveau protocole sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19. Sa principale mesure : limiter le nombre de clients dans les magasins. Avant le confinement, une jauge de quatre mètres carré par client existait déjà, mais elle sera doublée pour tous les commerces, quel que soit leur taille.



Une jauge de 8 mètres carré difficile à tenir pour les commerçants



Ce nombre maximal de clients ne satisfait pas tous les professionnels. "Si on peut avoir une jauge d’une personne pour six mètres carré, cela serait plus raisonnable et acceptable par rapport aux fêtes de fin d’année, qui est la période la plus dense", estime Anne-Laure Vial, une libraire. La jauge de 8 mètres carré est également difficile à appliquer dans les commerces plus petits. "Pour nous, c’est vraiment une catastrophe", déplore Vanessa Renard. Cette coiffeuse travaille dans un établissement de 50 mètres carré, qui ne pourra donc recevoir que six clients à la fois.

