Chine : le confinement est-il poussé à l’extrême ?

L’épidémie de Covid-19 secoue le gouvernement de Pékin et la population qui est en colère face à la répression et au confinement strict. Des scènes surréalistes ont lieu chaque jour.

Policiers ou fonctionnaires, ils n’y vont pas par quatre-chemins pour dénicher tous cas contact ou cas positif au Covid-19. Des vidéos les montrent ainsi en train de forcer la porte des personnes afin de rentrer chez eux de force. Ce genre de vidéo apparaît tous les jours sur des sites chinois. Elles sont ensuite rapidement censurées. Shanghai est confinée depuis fin mars, mais il y a toujours plus d’un millier de cas de Covid-19.





L’aéroport de Shanghai quasiment vide

Les restrictions sont de plus en plus dures. La ville est méconnaissable, barricadée. Certains se retrouvent en cage, des panneaux de bois étant installés devant les immeubles dans lesquels des personnes ont été testées positives. Plus d’une vingtaine de villes sont confinées et testées, ainsi que les aliments comme les poissons ou les salades. L’aéroport est quasiment vide, avec trois avions seulement au départ de Shanghai. Beaucoup d’expatriés n’ont pris qu’un billet aller pour la France.