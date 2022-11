Chine : face à la confusion de sa mise en œuvre, la politique zéro covid commence à "exaspérer"

Tout juste 17h30, c'est le moment de la sortie des cours au lycée Charles de Gaulle. Les 840 élèves du lycée français de Pékin ont vécu un début de semaine mouvementé. la Chine fait, ces derniers jours, face à une reprise de l'épidémie avec 7 400 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, les autorités appliquent la politique zéro covid à la lettre. Cela se traduit par des dépistages massifs, des confinements à résidence et des fermetures d'écoles. Ces mesures sont parfois mises en œuvre dans la confusion la plus totale. Le lycée français de Pékin en a fait les frais, fermé puis rouvert quelques heures plus tard sans explication.

Lundi 7 novembre, après une augmentation des cas de Covid-19 à Pékin, le comité de quartier impose la fermeture de l'établissement. Tout le monde s’organise pour mettre en place un enseignement en ligne, mais quelques heures plus tard, au milieu de la nuit la décision contraire tombe. Le lycée peut à nouveau rouvrir. La situation est de plus en plus difficile à vivre. "Les parents sont stressés, les enfants aussi. Quand l'annonce nous tombe dessus, c'est un choc", raconte Franck Pajot professeur de SVT et représentant du syndicat Snes-FSU. "Depuis janvier 2020, on vit au rythme des ouvertures et des fermetures des établissements", poursuit-il.

"Beaucoup de gens sont confinés, les enfants ont des camarades confinés, parfois leurs professeurs sont bloqués. C'est très anxiogène et je pense que les parents en ont marre." Franck Pajot, professeur de SVT, représentant Snes-FSU à franceinfo

La population chinoise est capable de travailler "plus de 10 heures par jour", rappelle l'enseignant. "Mais on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas à l'éducation, explique Franck Pajot, Ça prend le dessus sur cette politique zéro covid qui commence à exaspérer".

Incompréhension chez les élèves et les parents



Beaucoup d’élèves, pourtant habitués aux restrictions depuis 2020, se sentent eux aussi prisonniers des fermetures qui peuvent arriver à tout moment. "On est un peu perturbés par tout ça", confie un lycéen. "On ne sait pas ce qu'il va se passer, si nos examens vont être annulés ou non, s'inquiète l'adolescent, surtout qu'en France et dans les autres établissements ça ne se passe pas de la même façon." "Ce n'est plus comme avant, au niveau du Covid, renchérit une lycéenne, il n'y a que la Chine qui applique encore cette politique. Je ne sais pas ce qu'ils veulent mais c'est très perturbant pour les élèves." Un sentiment également partagé par cette mère de famille. "C'est assez difficile de comprendre les consignes".



Les cours ont repris, mais les élèves sont désormais soumis à des tests covid quotidiens. Une dizaine d’élèves sont en ce moment absents du lycée, enfermés chez eux en raison du confinement de leurs résidences.