Covid-19 : ce que l'on sait sur le protocole sanitaire renforcé dans les écoles

Les Français vont de nouveau être confrontés au confinement. Cette fois, ce n'est plus la première vague qu'il faut freiner mais la seconde, potentiellement plus violente, qu'il faut endiguer. A la différence du confinement du printemps, les établissements scolaires vont rester ouverts, a annoncé Emmanuel Macron mercredi 28 octobre. Cela concerne les crèches, les écoles primaires, les collèges et les lycées mais pas les universités, qui devront avoir recours au cours en ligne, a confirmé Olivier Véran, jeudi matin sur franceinfo. Voici ce que l'on sait sur les modalités sanitaires du maintien des établissements pendant la période de confinement.

Le protocole sanitaire passe au niveau 2 dès lundi

Invité de l'émission Les 4 Vérités, sur France 2 jeudi matin, Jean-Michel Blanquer a donné quelques détails concernant le protocole sanitaire qui va être mis en place dans les établissements. "Depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, on était dans le protocole 1 et maintenant on passe dans le protocole 2, ce qui signifie des mesures renforcées et éviter au maximum le brassage des élèves (...) en particulier au moment de la cantine ou de la récréation", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Le port du masque est obligatoire dès 6 ans

C'est également une nouveauté dans ce protocole sanitaire. Jean Castex, devant l'Assemblée nationale jeudi a annonce que les élèves devront porter le masque au primaire. "Dès la rentrée de lundi le protocole sanitaire sera renforcé pour assurer la protection de tous. Conformément à l'avis que nous a transmis hier le Haut Conseil de la santé publique, le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans",

Les déplacements des élèves réduits au maximum

La concentration de plusieurs élèves au même endroit est à éviter "au maximum", a prévenu Jean-Michel Blanquer, dans les 4 Vérités. "Les élèves ne bougent pas d'une classe à l'autre autant que possible, ce sera davantage les professeurs qui se déplacent." Le ministre de l'Education nationale a également précisé que "les mesures d'aération" vont être "renforcées", sans pour autant donner plus de détails.

Pour le reste des détails du protcole sanitaire, la conférence de presse prévue à 18 h 30 avec Jean Castex, et notamment Jean-Michel Blanquer doit donner davantage de précisions.