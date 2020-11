Black Friday : Bruno le Maire semble remporter son bras de fer

Permettre aux magasins d'ouvrir fin novembre en échange d'un report du Black Friday au 4 décembre : c'était la piste esquissée par le gouvernement. Une sorte de donnant-donnant qui mécontenterait finalement le moins possible. Et en première ligne, le ministre de l'Economie, qui veut rouvrir les magasins le plus tôt possible. "En cette période, chaque week-end compte triple", mettait en avant Bruno Le Maire jeudi 19 novembre.

Carrefour et Leclerc acceptent

Mais contrairement aux soldes, le gouvernement n'a pas la main sur le report du Black Friday, seules les marques peuvent décider de le reporter. Impossible de faire coïncider la réouverture des commerces avec le Black Friday, ce serait une aubaine pour le virus craint le gouvernement. Les patrons de Leclerc et Carrefour ont accepté la proposition du ministre de l'Economie, à condition que les magasins puissent rouvrir le 28 novembre. L'Élysée reste tout de même vigilant.