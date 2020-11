Amazon France accepte de reporter le Black Friday : "Nous agissons en responsabilité", affirme son directeur général

"Nous agissons en responsabilité (…) Nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans la société et donc nous voulons faire le bien", a affirmé le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, vendredi 20 novembre sur franceinfo, confirmant sa décision de décaler d'une semaine l'opération promotionnelle du Black Friday, qui avait suscité l'ire de commerçants touchés durement par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19.

Nous avons décidé de reporter la date du Black Friday si ça permet, en particulier, de rouvrir les magasins et les commerces plus tôt que le 1er décembre. Frédéric Duval à franceinfo

Frédéric Duval a toutefois rappelé qu'il y avait "des promotions tous les jours sur le site Amazon.fr", et confirmé que ce report du Black Friday ne concernerait que la version française du site. Face aux critiques de certains élus, aux pétitions lancées par les fédérations de commerçants et aux appels au boycott, il considère que "beaucoup de gens utilisent notre nom comme porte-voix". "Amazon, c'est 1% du commerce de détail en France", a-t-il indiqué, soulignant "la complémentarité avec les librairies" et "les commerces physiques".