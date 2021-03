Annonces d'Emmanuel Macron : ce qui va changer pour les Français

Restrictions généralisées, enseignement aménagé, déplacements limités : cette fois-ci, tous les Français sont concernés par les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi 31 mars pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19. Dès samedi soir, tout l'Hexagone devra respecter un certain nombre de mesures, comme l'interdiction des rassemblements en extérieur de plus de six personnes, et les déplacements à plus de 10 kilomètres de son domicile seront interdits sans motif impérieux. C'est donc le retour de l'attestation pour les déplacements de plus de 10 kilomètres du domicile.

Les vacances de Pâques dès le samedi 10 avril

Autre changement majeur : pour tous les Français désormais, seuls les commerces de première nécessité seront ouverts. Sont concernés les commerces alimentaires, les grandes surfaces, les pharmacies, les librairies, les banques et assurances et les garages automobiles. Les salons de coiffure restent ouverts eux aussi. Au niveau des écoles, les classes à distance reprendront dès mardi 6 avril, puis les vacances de Pâques débuteront dans toutes les zones le samedi 10 avril. À partir de ce week-end, ce sont donc 65 millions de Français qui vont vivre sous restrictions sanitaires.