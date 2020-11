Angleterre : premier jour de reconfinement

Jeudi 5 novembre marque le premier jour du reconfinement en Angleterre. Matthieu Boisseau, journaliste pour France Télévisions est en direct de Londres (Royaume-Uni). "Avec des règles similaires à celles de la France, plus souple que celui du mois de mars", explique le journaliste. Les rues de Londres sont "calmes mais certainement pas désertes, les écoles et universités restent ouvertes".

Un reconfinement jusqu'au 2 décembre

Les restrictions ont été décidées par les autorités face à la progression de l'épidémie. "À travers le Royaume-Uni hier, 500 morts et plus de 25 000 nouveaux cas", explique Matthieu Boisseau. Le premier ministre, Boris Johnson, promet que le confinement se terminera le 2 décembre, "quoiqu'il arrive". Il souhaite rassurer la population et les milieux économiques. "À condition, évidemment, qu'il soit respecté et qu'il porte ses fruits", précise le journaliste en direct de Londres.

