DIRECT. Covid-19 : la Polynésie ne se reconfine pas malgré une contamination massive

#SEISME Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Grèce, deux pays frappés par un violent séisme plus tôt dans la journée. En Turquie, 17 personnes sont mortes et 763 ont été blessées, selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD). En Grèce, deux adolescents ont été tués sur l'île de Samos par l'écroulement d'un mur, a indiqué la télévision publique Ert. Neuf personnes ont par ailleurs été blessées et des dégâts matériels sont à déplorer.