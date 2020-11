À Calais, des chèques-cadeaux pour aider consommateurs et commerçants locaux

Ce sont des chèques vendus chez des commerçants, qui offrent des réductions de 30% à valoir chez les commerçants locaux. À Calais, dans le Pas-de-Calais, l'initiative réjouit consommateurs et commerçants. Les Calaisiens peuvent bénéficier de 200 euros de chèques-cadeaux par personne, valables un an. Et tout le monde peut en bénéficier. "Ça va permettre de faire des achats de qualité tout en achetant local", témoigne l'un d'entre eux venu chercher ses chèques-cadeaux. "Le volet n’est pas encore levé que des gens attendent sur le trottoir", sourit Christophe Auchedé, gérant de l'Atelier du chocolat.

500 000 euros de retombées

Débordés aussi : les services de la commune, qui gèrent les stocks. L’opération est financée par la mairie. "La ville de Calais a injecté un budget de 160 000 euros, mais concrètement, ça représente 500 000 euros de retombées chez les commerçants", explique Hélène Vantorre, directrice de la société publique Commerce et centre urbain calais. Ces derniers souffrent du confinement, alors ces cheques-cadeaux sont les bienvenus.

Le JT

Les autres sujets du JT