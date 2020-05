Confinement : un quartier lyonnais s'évade chaque soir en musique

Un rendez-vous populaire a vu le jour dans ce quartier de Lyon (Rhône). Les traditionnels applaudissements en hommage aux soignants sont désormais suivis d’un petit concert qui réunit de plus en plus d’adeptes. Que cela soit dans la rue ou à la fenêtre, muni d’un instrument ou juste pour danser et chanter, les habitants profitent. "C’est la lumière de la journée. Les jours sont longs, les semaines sont longues. Quand on sait qu’on sort à 19h30 pour venir répéter vite fait et jouer derrière, c’est trop bien", témoigne un musicien dans la rue.

"J'apprends un morceau par jour"

Pour varier les plaisirs, chaque jour est marqué par une nouvelle chanson. A travers une discussion de groupe, les locaux décident ensemble de la musique et de la chorégraphie à adopter pour la soirée. Cette nouvelle pratique quotidienne fait renaître chez certains une vraie fibre musicale. "J’apprends un morceau par jour alors qu’avant quand j’avais un groupe, on mettait déjà plusieurs mois avant d’être calé. Là, en un soir, on arrive à jouer tout un morceau", confie un adolescent.





