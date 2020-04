Ces chansons qui font l'actu. Profitons du confinement pour ranger (ou pas)

Le désordre donne-t-il envie de ranger ou de ne pas ranger ? La chanson nous en parle. (Illustration) (GETTY IMAGES)

Le désordre, ce peut être la vision sonore qu’en a le compositeur contemporain Petros Korelis dans une pièce composée à la fin des années 80 – des sons dissonnants sur une petite mélodie aigre. Et, dans le quotidien de nos vies confinées, le désordre ressemble peut-être plus à cela, qu’aux images pittoresques dessinées par Nino Ferrer dans Oh ! Hé ! Hein ! Bon !

D’ailleurs, quand la chanson décrit le désordre des objets, c’est en général pour en faire le synonyme du désordre amoureux, comme avec Julie de Guy Béart en 1976, ou Désordre d’Allister en 2008 : des maisons mal rangées parce que les cœurs sont mal rangés. Et cette métaphore est au fond un lieu commun très répandu dans la chanson...

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Petros Korelis, Le Désordre, 1988

Nino Ferrer, Oh ! Hé ! Hein ! Bon !, 1966

Guy Béart, Julie, 1976 Alister, Désordre, 2008

Évelyne Brochu, Le Désordre de la chambre, 2019

Aldebert, Range ta piaule, 2018

Anne Sylvestre, Pour ranger ses affaires, 1977

Matthieu Boogaerts, Bon voyage, 2008

Gilbert Lafaille, Nettoyage de printemps, 1978

