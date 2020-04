Confinement : Plus de 90 musiciens en direct sur Facebook pour le festival #Jeresteàlamaison

Le festival est à vivre en direct sur le réseau social pendant une semaine à partir de mercredi.

Alors que le secteur culturel est à l'arrêt, les concerts et festivals annulés ou reportés, vous avez vu fleurir sur Internet des "lives" de vos artistes préférés. Il y a aussi des "festivals". Pendant une semaine, et à partir du mercredi 1er avril, le festival #Jeresteàlamaison ouvre ses portes, à vivre en direct sur Facebook. Plus de 90 artistes vont se relayer, de tous genres, avec une attention particulière portée aux enfants.

Pas de tickets, pas de bracelet, pas de grande scène ou d'odeur de merguez. Le festival réduit à sa plus simple expression : la musique. Celle de Botibol, Malik Djoudi, Emily Loizeau, Oxmo Puccino et Sandra Nkaké, parmi tant d'autres, depuis leur salon, leur cuisine, leur chambre.

Le chanteur Sanseverino s’est adapté à ce festival confiné : "J’ai fait une liste de ce que je pouvais jouer tout seul. Il y a des choses qui sont bien avec des musiciens et d'autres qui marchent bien tout seul."

Je vais jouer avec une batterie que je peux faire fonctionner au pied, je vais être une espèce d'homme orchestre.Sanseverino, chanteurà franceinfo

Et le confinement ne rime pas avec ennui pour le chanteur. "J'ai plein de boulot, explique Sanseverino, j’écris des chansons qui me passent par la tête. Je suis en train d’écrire un album avec ma femme, qu’on va diffuser gratuitement".

Recréer un lien

Lors de ce festival, il y aura aussi Aldebert, la star incontestée des enfants, multi-disque de platine chez les petits. Depuis deux semaines, il tente d'écrire, chez lui dans le Doubs. Il a trois enfants, et même s'il a de l'expérience en la matière, "c’est vraiment une énergie à trouver tous les jours pour se renouveler pour ne pas qu’ils 'pètent des câbles' et nous aussi finalement", explique-t-il.

Pour son passage, en direct sur Facebook, il va donc tout faire pour recréer un lien distendu avec sa légion de fans. "Ça fait un peu 'foire du monde', même si on voit les gens virtuellement, explique Aldebert. Le soir, je fais des petits apéros avec mes potes, tout le monde parle en même temps. C’est n’importe quoi mais au moins il y a un petit côté chaleureux." Pour le chanteur cette période "est vraiment une expérience sociale singulière. J’ai la chance d’avoir une grande maison, c’est confortable, donc je vais surtout ne pas me plaindre".

Il y a forcément dans ces expériences-là des choses qui vont naître, qui vont être nouvelles et intéressantes.Aldebert, chanteurà franceinfo

#Jeresteàlamaison, est un festival soutenu par des dizaines d'acteurs d'un monde du spectacle vivant sinistré. Il est organisé, aussi, en soutien au Secours Populaire.