Coronavirus : de Matthieu Chedid en passant par Coldplay, de nombreux artistes proposent des concerts ou des contenus "surprises" sur les réseaux sociaux

Avec le confinement et les annulations de concerts, des chanteurs et chanteuses proposent des rendez-vous spéciaux sur leurs réseaux sociaux.

Alors qu'une grande partie de la France est confinée en raison de l'épidémie de coronavirus, les artistes viennent à vous. Depuis quelques jours, face à la solitude, parfois, l'interdiction des concerts prévus, et le besoin de passer le temps, de nombreux chanteurs et chanteuses proposent des rendez-vous spéciaux sur leurs réseaux sociaux.

Des concerts entiers, comme Jean-Louis Aubert, dimanche 15 mars, mais plus généralement des live "surprises" à retrouver tous les jours. "Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m’entendez ? Voilà, on va vous proposer un petit moment de poésie", explique Matthieu Chedid depuis les réseaux sociaux. Le chanteur voulait fêter les 100 ans de sa grand-mère Andrée. Alors lundi soir, avec Pierre Richard, ils se sont fait poètes en direct sur Internet.

Et les artistes sont nombreux. "Je me prépare pour ce soir : le live de la Raison", lance la Brésilienne Flavia Coelho sur les réseaux sociaux, elle donne rendez-vous tous les soirs sur Instagram. Christine and The Queens aussi, premier acte lundi avec une performance en studio.

why not meet everyday at 6pm EST on my Instagram? I’ll find a way to deal with the ENNUI. Guests and weird concepts included. ♥️ Rdv à 18h sur mon Instagram pour tromper l’ennui, avec des invités de choix et des concepts douteux. (Aujourd’hui c’était du chant + vélo qui grince) pic.twitter.com/17HsBMVD4z — Chris (@QueensChristine) March 16, 2020

En ces temps difficiles, la musique est une alliée, un soutien. L'immense Neil Young vient d'annoncer une série de live au coin du feu, tournés chez lui et diffusés gratuitement. Le chanteur de Coldplay, Chris Martin, a passé une demi-heure au piano lundi soir.

Se serrer les coudes, produire de la beauté. Certains mettent aussi en ligne des inédits, sept heures de mix pour Laurent Garnier ou cette perle de Jeanne Added, une reprise de Des'Ree. Il y en aura d'autres.