Coronavirus : Laurent Garnier met en ligne un mix de 7 heures à écouter en temps de confinement

Au temps du coronavirus, il n'est pas interdit de danser. Seul.e.s ou presque et surtout pas en club. Le DJ Laurent Garnier nous offre un mix qui donne envie de remuer les hanches à domicile.

Heureusement, il nous reste la musique, comme l'a écrit Laurent Garnier sur Instagram. Le DJ français, connu pour ses mixes au long cours, a pensé à nous changer les idées en ces temps de confinement forcé et de coup d'arrêt drastique de la socialisation physique dûs au coronavirus. Il a posté un mix de 7 heures de musique sur Soundcloud enregistré en novembre dernier à Tokyo.





Apporter en ces temps difficiles "un peu de réconfort"

"En ces temps difficiles, je pense à toutes les personnes autour du monde affectées par le virus, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent dans les clubs, les festivals et les salles qui ont dû fermer", a écrit Laurent Garnier.



En temps normal, Laurent Garnier est amené à jouer en tant que DJ quelque part le week-end. Mais comme la plupart de ses amis DJ, il sera désormais forcé de rester chez lui. "Le virus peut tous nous forcer à rester à la maison mais un samedi soir sans musique n'est juste pas possible. Alors que beaucoup d'entre vous serez cloîtrés à la maison, j'ai uploadé 7 heures de musique sur ma page Soundcloud."



Ces heures de musique ont été enregistrées en novembre dernier à Contact (un club de Shibuya) à Tokyo, où il avait joué "toute la nuit" (dans le jargon, on appelle ça un "all night long"), précise-t-il. "Cette nuit était très spéciale pour moi, et j'espère qu'elle vous apportera un peu de réconfort. Oui, heureusement il nous reste la musique, alors jouez-la fort et dansez toute la nuit. Love. Laurent"