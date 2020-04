Confinement : les nouvelles habitudes de consommation des Français

Ce n'est pas pour acheter de la nourriture que des voitures patientent dans la zone commerciale de Dijon (Côte-d'Or), mais pour accéder au drive d'un magasin de bricolage. Depuis quelques jours, les clients peuvent acheter de la peinture, ainsi que des outils de jardinage. Aucun contact, tout se fait à distance. En coulisses, 300 commandes en moyenne sont à préparer chaque jour.

Les ventes des jeux de société multipliées par quatre

Les enseignes s'adaptent au confinement et les consommateurs aussi. La situation actuelle a changé nos habitudes d'achat : certains produits ont la côte en ce moment. "Vous l'avez remarqué pour la levure ou encore la farine, les Français font plus de gâteaux, mais il y aussi des exemples plus étonnants, avec les colorations pour cheveux notamment : leurs ventes en ligne ont explosé : +545% la semaine dernière. On sent bien que les salons de coiffure sont fermés. Autre effet insolite du confinement : pour passer le temps, les Français misent sur les jeux de société. Résultat : des ventes multipliées par quatre", décrit le journaliste Viktor Frédéric, en direct du plateau du 19/20, mercredi 15 avril.

