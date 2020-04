Confinement : les conseils lecture de l'écrivaine Tatiana de Rosnay

Que trouve-t-on dans la bibliothèque de Tatiana de Rosnay ? "On trouve surtout des classiques. En ce moment, je relis Romain Gary, et je vous conseille vraiment de le faire parce que ‘La Promesse de l’aube’, c’est un hymne à l’amour maternel absolument magnifique, nous qui ne sommes pas prêts de nos mamans en ce moment, puisqu’on ne peut pas les voir. C’est un livre merveilleux", suggère l’écrivaine.

"Rien ne remplace le contact avec les gens qu’on aime"

Tout le monde y pense : quel sera la première chose que nous ferons à la fin du confinement. Pour Tatiana de Rosnay, la réponse est évidente : "Ça sera de prendre mes enfants et mes parents dans mes bras. Comme beaucoup d’entre nous, on ne peut pas les voir en ce moment, et ils me manquent. Ça sera de les retrouver, de les serrer très fort, de passer beaucoup de temps avec eux (…) Rien ne remplace le contact avec les gens qu’on aime", affirme-t-elle, émue.

