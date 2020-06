Confinement : les commerces français parmi ceux qui ont le plus souffert

Avec le confinement très strict qui a été mis en place en France à cause de la pandémie de Covid-19, une étude montre que les commerçants français ont été parmi ceux qui ont le plus souffert de l'impossibilité d'avoir une activité. "Selon une dernière étude de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), la France fait partie des pays ont vu le plus fortement leur activité s'effondrer, derrière l'Espagne et l'Italie, avec une chute de près de 30% en avril, contre 19% en moyenne dans le reste du monde", dévoile la journaliste Camille Hutin sur le plateau du 12/13.

L'hôtellerie très touchée

"En cause, un confinement très long, près de 55 jours, et très strict. En Allemagne par exemple, les magasins ont rouvert dès le 20 avril, contre le 11 mai chez nous, voire le 2 juin pour les centres commerciaux", rappelle la journaliste. Sans grande surprise, le secteur de l'hôtellerie-restauration a été le plus touché. "Le commerce de détail enregistre aussi de grosses pertes, -43% notamment le secteur du textile", ajoute-t-elle.

