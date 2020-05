Confinement : le secteur du textile en souffrance

Pendant plusieurs semaines, les Français sont restés confinés. Une situation exceptionnelle qui a plongé le secteur textile dans une situation très problématique. Commerçants indépendants ou grande distribution, chacun a tenté de s’en sortir comme il le pouvait. « Les 50 000 chefs d’entreprises qui sont la force vive de nos commerçants indépendants ont cette alerte de faire respecter les marges et de faire travailler ses salariés. Là, je pense qu’il y a eu des systèmes et des erreurs qui ont été faites par la grande distribution en laissant partir leurs marges », estime Etienne Djelloul, vice-président de la fédération nationale de l’habillement.

Comment écouler les stocks ?

Cette période d’inactivité liée au confinement a forcé les entreprises de l’habillement à accumuler des stocks. Certains pourraient une nouvelle fois opter pour une grande vague de promotions afin d’attirer les clients. Une stratégie qui révèle les difficultés de la grande distribution par rapport aux commerces indépendants et qui ne semble pas adaptée pour Etienne Djelloul. « Depuis longtemps on dit d’arrêter de faire des promos, des soldes, c’est la course en avant. Il semblerait que le système, en fin de compte, se régule économiquement naturellement. Le commerce indépendant est à l’exception de ça », considère-t-il.