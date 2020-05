Confinement : le gouvernement va publier un guide de bonnes pratiques sur le télétravail

Les syndicats, qui préféreraient garder la main sur ce sujet et négocier un accord interprofessionnel, se sont montrés sceptiques.

Le ministère du Travail a indiqué, mercredi 6 mai, qu'il devrait publier "en fin de semaine" un guide des bonnes pratiques sur le télétravail, auquel ont recours de nombreux employeurs durant le confinement. "La ministre du Travail se propose de faire un guide pratique sur le télétravail, s'appuyant sur les textes existants, notamment les dispositions de l'accord de 2005", avait affirmé un peu plus tôt Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, interrogé par l'agence de presse. Le ministère a précisé que ce guide "serait soumis aux partenaires sociaux pour avis, comme tous les guides faits jusqu'à présent".

Les syndicats, qui préféreraient garder la main sur ce sujet et négocier un accord interprofessionnel, se sont montrés sceptiques, mercredi. "Ce serait mieux qu'entre partenaires sociaux, nous donnions des éléments qui puissent être complétés par le ministère, plutôt que de faire l'inverse", a proposé Catherine Pinchaut (CFDT). "Je ne voudrais pas que ce soient les pouvoirs publics qui décrètent et décident en lieu et place de la négociation", a également relevé Yves Veyrier.

Les syndicats appellent à des négociations

"On ne peut pas s'en sortir avec une brochure", a de son côté estimé François Hommeril, président de la CFE-CGC. Plus généralement, il considère que "quand la ministre du Travail parle de télétravail, elle fait un abus de langage". "Ce qui se passe actuellement, c'est une continuation du travail dans des conditions extraordinairement dégradées." François Hommeril appelle à ce que les négociations sur le télétravail "soient circonscrites à la période dégradée actuelle" et que l'accord porte sur une période de quelques mois.

De son côté, Yves Veyrier est partant pour une négociation plus générale, "qui puisse traiter à la fois la situation immédiate tout en ouvrant les pistes d'un cadrage à plus long terme du télétravail". Dans tous les cas, la négociation devrait être lancée en mai, espèrent les syndicats. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait indiqué, lundi, que cinq millions de personnes étaient en télétravail actuellement. Elle a par ailleurs prévenu : "Si le résultat de la négociation arrive en septembre-octobre, c'est intéressant pour le futur mais ce ne sera pas opérationnel pour la phase qui vient."