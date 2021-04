Confinement : le gouvernement relève sa prévision de déficit et de dette publics pour 2021

"Nous estimons que la dette publique passera de 115% à 118% en 2021", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances.

Ce sera plus. Le gouvernement a rehaussé ses prévisions de déficit et de dette publics de la France en 2021, conséquence d'une croissance qui devrait être moins élevée que prévu initialement en raison du troisième confinement décrété contre le Covid-19, a annoncé dimanche 4 avril le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

"Nous évaluons le déficit public pour 2021 à 9%, au lieu des 8,5% qui avaient été inscrits dans le projet de loi de finance initial et nous estimons que la dette publique passera de 115% à 118% en 2021", a déclaré le ministre au Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro.

Cette annonce est la conséquence logique de l'abaissement de la prévision de croissance, annoncée un peu plus tôt dans Le Journal du dimanche. "Fermer les établissements scolaires et 150 000 commerces est indispensable pour freiner la circulation du virus. Mais ces mesures auront un impact sur l'économie française. Nous allons donc réviser notre croissance de 6% à 5 % pour 2021", a expliqué le ministre, alors que le PIB français s'était contracté de 8,2% en 2020.