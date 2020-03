Confinement : le casse-tête du télétravail en zone blanche

Dans la campagne du Loiret, le confinement est parfois plus difficile d'une commune à l'autre. À Saint-Florent, les 500 habitants ont dû renoncer à leur téléphone portable car il n'y a aucun réseau. Depuis 13 jours, certains sont comme coupés du monde. "J'ai un message sur mon répondeur que je dois écouter depuis dix jours, mais je ne peux pas. Je ne sais même pas qui c'est, c'est peut-être important", se désole une mère de famille.

Des étudiants pénalisés dans la préparation des concours

Dans le Perche (Loiret), le confinement en zone blanche est un cauchemar pour certains étudiants, notamment quand ils doivent télécharger des documents pour préparer leurs concours. "J'ai mis 2h30 à télécharger une vidéo pour... une heure de travail (...) On se dit que d'autres personnes vont avoir plus de temps pour faire autre chose et on se sent pénalisés", s'attriste une étudiante.

