Confinement : la rédaction du 20 Heures répond aux questions des Français

Si on est propriétaire et au chômage partiel, les paiements de crédits sont-ils obligatoires ? “La réponse est assez simple, s’il s’agit d’un crédit immobilier, il faut commencer par regarder son contrat. Il peut y avoir des clauses qui permettent de reporter des remboursements des échéances. Il faut vérifier, il y a parfois une durée de remboursement qui est prévue. Pour les crédits à la consommation ou un crédit immobilier, si vous avez des difficultés, il ne faut surtout pas jouer l’autruche, contactez votre conseiller bancaire”, conseille Gwenaëlle Le Jeune en direct du 20 Heures.

“C’est la remise des clés qui peut déterminer votre obligation à payer le loyer ou non ”

Déménager pendant le confinement peut être compliqué, car il n’est pas possible de faire son état des lieux et les agences immobilières sont fermées. A-t-on l’obligation de payer son loyer quand on quitte son logement ? “Toute la question est de déterminer la date choisie pour quitter les lieux et si vous avez remis les clés. C’est la remise des clés qui peut déterminer votre obligation à payer le loyer ou non. Sans la remise des clés, on considère que vous n’avez pas quitté le logement”, poursuit la juriste.

Le JT

Les autres sujets du JT