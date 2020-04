Confinement : du relâchement après un mois

Vendredi 17 avril, cela fera un mois exactement que le confinement a été mis en place en France, afin de faire barrière à l'augmentation du nombre de cas de contamination au coronavirus Covid-19. Mais alors que nous avons depuis lundi, et l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, un horizon quant à l'amorce d'un retour à la normale, un certain relâchement tend à se faire sentir. Dans les transports en commun, par exemple, difficile de respecter les gestes barrières.

Le jogging à nouveau autorisé la journée en Île-de-France

D'autant que certaines préfectures ont adouci les mesures. Hormis à Paris et dans quelques communes de la petite couronne, il est par exemple de nouveau possible de courir entre 10 heures et 19 heures en Île-de-France. Dans l'Aisne, les parcs et les jardins ont déjà rouvert. "On travaille à La Poste, donc on le voit. Il y a clairement un relâchement", confirme un automobiliste interrogé en région parisienne.

Le JT

Les autres sujets du JT