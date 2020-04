Confinement : des fromagers en grande difficulté jettent leur production

L'image est forte : des cœurs de Neufchâtel jetés faute d'être vendus. Nicolas Beurion a perdu 50% de son chiffre d'affaires. En cause : la fermeture des marchés et des restaurants. "C'est tout le travail derrière que l'on a consacré pour fabriquer et affiner ces fromages, et, quand on sait tout le travail que cela représente, cela nous fait très mal au cœur de les jeter", explique le fromager.

Une aide forfaitaire de 1500 euros

Depuis deux semaines, Nicolas Beurion jette également la moitié de sa traite chaque jour, car toute sa production sert à faire du Neufchâtel. À quoi bon transformer son lait, quand on ne vend plus de fromages. Faute de débouchés, les producteurs les plus en difficultés pourront compter sur une aide forfaitaire de 1 500 euros, qui s'adresse aux très petites entreprises (TPE) jusqu'à dix salariés et ayant enregistré une baisse de 50% de chiffre d'affaires en mars et en avril.