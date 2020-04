Confinement : quelles mesures d'aides renforcées pour les TPE menacées par la crise ?

Nouveau geste pour les petites entreprises en difficulté. L'État pourrait prendre en charge les loyers en cas de risque de faillite. Pour Bernadette de Bruijn, coiffeuse à Reims (Marne), cela représenterait 650 euros par mois. "Ce n'est pas énorme mais c'est quand même une belle somme à sortir. Par des temps aussi difficiles, cela pose quand même des gros problèmes", confie la coiffeuse.

Vers des annulations d'impôts pour les entreprises les plus menacées

Bercy envisage de revoir le fonds de solidarité pour les très petites entreprises (TPE). Aujourd'hui, elles peuvent toucher une première enveloppe de 1 500 euros. Puis, en cas de graves difficultés, une seconde enveloppe de 2 000 euros, dont le montant pourrait passer à 5 000 euros, loyer compris. Problème : certains commerces sont déjà exclus du dispositif. Bercy envisage aussi des annulations, et non un report, pour les impôts et cotisations sociales des entreprises les plus menacées.