Confinement : des contrôles renforcés dès vendredi dans les gares, aéroports et péages

Les habitants des 19 départements placés en confinement sont prévenus. Les contrôles vont "s'intensifier dès ce jour", dans les "gares, aéroports et péages routiers", tout en "poursuivant les contrôles de respect des gestes barrières" pour lutter contre le Covid-19, a indiqué vendredi 26 mars Matignon.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct.

Ces mesures, annoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une réunion avec le Premier ministre Jean Castex, interviennent alors que la situation épidémique est "critique avec l'entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique". "Une course contre la montre est engagée", a souligné Matignon dans un communiqué.

Depuis que la Nièvre, le Rhône et l'Aube ont rejoint la liste jeudi, 19 départements sont soumis à des mesures de "freinage renforcé" de l'épidémie: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie de la région sans motif impérieux, de nouveaux commerces fermés et des demi-classes en lycée.