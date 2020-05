Comment relancer le tourisme en Europe ?

Faut-il un plan Marshall pour le tourisme mis à genou par la crise sanitaire ? Et l'urgence économique prend-elle le pas sur l'urgence sanitaire ? "On ne peut pas dire cela, nous sommes encore dans la gestion de cette situation inédite. Mais nous entrons dans une nouvelle phase, celle où on peut se déconfiner en respectant les contraintes sanitaires. En France et partout, et puis évidemment, parce que heureusement on commence à travailler davantage et on retrouve une activité économique quasi normale, il faut également se préoccuper des conséquences économiques de cette crise", explique l'ancien ministre de l'Economie.

Situation disparate en Europe

Comment faire quand certains pays ouvrent leurs frontières, pour que la résurgence du tourisme se fasse à marche égale ? "Cette crise est mondiale. Deux tiers des pays de la planète ont leur frontières fermées (…) pour nous qui sommes un continent, nous avons à déconfiner en tenant compte de la pandémie et des situations épidémiologiques. Aujourd'hui, des pays plus atteints que d'autres comme l'Espagne, ont des contraintes à respecter comme la quatorzaine. La Grèce, un des pays les moins touchés, peut rouvrir ses frontières, l'Autriche aussi… Nous veillons à la Commission européenne que cela se fasse de la manière la plus coordonnée possible", souligne Thierry Breton.