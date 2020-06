Chômage partiel : le gouvernement proposera un plan d'aide jusqu'en 2022

Plusieurs activités sont en difficulté à cause de la crise sanitaire, et tardent à retrouver leur niveau d'avant le confinement. Pour les aider, le gouvernement réfléchit à un nouveau dispositif. "Avec la fin du chômage partiel, le gouvernement a planché sur un nouveau système pour limiter la casse sociale. Et il pense l'avoir trouvé, il s'appelle 'Arme', c'est l'acronyme d'Activité réduite pour le maintien en emploi. L'objectif est d'éviter que les entreprises qui ont une baisse d'activité ne licencient", explique Camille Guttin sur le plateau du 13 Heures.

Pas de licenciements en contrepartie

Les entreprises pourront donc maintenir certains salariés en activité partielle et percevoir une aide jusqu'au 30 juin 2022 pour maintenir le salaire de ces employés. "En contrepartie, elles s'engagent à ne pas supprimer de postes pendant toute la durée de l'aide. La grande question qui reste, c'est jusqu'à quel montant ira cette compensation", indique la journaliste.

