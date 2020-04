Chômage : +7,1% en mars, du jamais-vu depuis 1996

C'est un record dont le gouvernement se serait bien passé. Au mois de mars, Pôle emploi a enregistré l'inscription de 246 100 chômeurs de plus, une hausse de 7,1% en un mois. "C'est la plus forte hausse jamais enregistrée depuis le début de ces statistiques, il y a vingt-cinq ans", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 19/20. Cette hausse ne se fait pas sentir de la même manière partout en France.

"Casser la bonne dynamique"

"Elle est particulièrement forte en Bretagne (+9,7%) et dans les Pays de la Loire (9,6%), où on atteint presque 10%. On note aussi que la métropole est plus impactée que les Outre-mer, puisqu'on se situe entre +10% et +5%, alors que dans les territoires ultramarins, la plus forte hausse est de 2,3%, en Martinique. Ces hausses, en tout cas, viennent casser la bonne dynamique qu'avait prise la courbe du chômage ces derniers mois", poursuit la journaliste.