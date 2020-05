Chine : masques, détecteurs de température, distanciation sociale... Les lycéens de Wuhan reprennent les cours

Avant d'entrer dans les salles de classe, les élèves ont dû faire un passage obligé devant des caméras infrarouges afin de détecter une possible fièvre.

Après quatre mois de grandes vacances pour cause de Nouvel an chinois, puis de coronavirus, les lycéens de Wuhan font leur retour en cours, mercredi 6 mai. Uniforme impeccable, masque sur le visage... et passage obligé devant des caméras infrarouges afin de détecter une possible fièvre avant d'entrer dans les salles de classe.

>> Levée du confinement, évolution de la circulation du virus... Suivez les dernières informations dans notre direct

Les élèves de la métropole chinoise d'où l'épidémie est partie se sont assis à des tables individuelles séparées d'un mètre, face à leurs enseignants qu'ils revoyaient pour la première fois en chair et en os depuis janvier, avant la mise en place de la quarantaine. "L'école recommence enfin, s'est extasiée une élève sur le réseau social Weibo. C'est la première fois que je suis aussi contente de reprendre la classe, même si j'ai un contrôle dans deux jours".

Comme dans le reste du pays, les élèves suivaient depuis cette date leurs cours en ligne. Signe de la nervosité des autorités locales, la date de reprise des cours pour les autres classes de lycée, de collège ou d'école primaire, n'a pas encore été annoncée.

Dans le reste du pays, la rentrée est elle aussi progressive suivant les régions. Dans les métropoles géantes de Pékin et Shanghai, seuls les élèves de dernière année de lycée ont également repris les cours la semaine dernière en vue du bac, dont la date a été repoussée d'un mois dans tout le pays, à début juillet.